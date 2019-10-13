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Эстония в большинстве уступила Германии - Советский спорт
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13 октября 2019 23:36ФутболКоноплев Александр

Эстония в большинстве уступила Германии

В матче восьмого тура группы C отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Эстонии дома уступила Германии – 0:3.

Дубль в составе победителей оформил Илкай Гюндоган.

Отметим, что гости почти весь матч провели в меньшинстве после удаления Эмре Джана на 14-й минуте.

Сборная Германии набрала 15 очков и уступает по дополнительным показателям лидеру группы – Голландии.

Евро-2020
Квалификация
Группа C
Восьмой тур

Эстония – Германия – 0:3 (0:0)
Голы: Гюндоган, 52 (0:1); Гюндоган, 58 (0:2); Вернер, 71 (0:3).
Удаление: Джан, 14 (Г)

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