Эстония в большинстве уступила Германии

Дубль в составе победителей оформил Илкай Гюндоган.
Отметим, что гости почти весь матч провели в меньшинстве после удаления Эмре Джана на 14-й минуте.
Сборная Германии набрала 15 очков и уступает по дополнительным показателям лидеру группы – Голландии.
Евро-2020
Квалификация
Группа C
Восьмой тур
Эстония – Германия – 0:3 (0:0)
Голы: Гюндоган, 52 (0:1); Гюндоган, 58 (0:2); Вернер, 71 (0:3).
Удаление: Джан, 14 (Г)
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