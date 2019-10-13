Польша обыграла Македонию и вышла на Евро-2020 Завершились два матча восьмого тура группы G отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Польша на своем поле обыграла Македонию – 2:0. Две результативных передачи в этой встрече сделал Роберт Левандовски.

Польша с 19 очками не только осталась на первом месте, но и гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2020.

В другой встрече Словения дома уступила Австрии – 0:1.

Евро-2020

Квалификация

Группа G

Восьмой тур

Польша – Македония – 2:0 (0:0)

Голы: Франковски, 74 (1:0), Милик, 80 (2:0).

Словения – Австрия – 0:1 (0:1)

Гол: Пош, 21.

Удаление: Попович, 89 (С)