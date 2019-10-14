Магомед Оздоев – об отношениях с Канделаки: Есть вещи, которые нельзя писать просто так Полузащитник «Зенита» попросил уважения к себе и своей семье.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о публикациях, в которых ему приписывают отношения с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

«Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье.

До этого маленького инцидента с (Сердаром) Азмуном я никогда лично не был знаком с ней. Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в твиттере. Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020», – написал 26-летний игрок в инстаграме.

Напомним, на прошлой неделе, поздравляя сборную России с победой над Шотландией (4:0), Канделаки в числе других игроков сборной упомянула Азмуна, после чего заявила, что оговорилась, спутав форварда сборной Ирана с Оздоевым, с которым переписывалась незадолго до этого.