Кузнецов не будет работать в штабе Тедеско

Тренер «Спартака» Сергей Кузнецов покинет клуб, сообщает Sport24.ru.
37-летний специалист, работавший с командой после отставки главного тренера Олега Кононова, не войдет в новый тренерский штаб, который будет сформирован после назначения немца Доменико Тедеско. По информации источника Кузнецов уже попрощался с командой.
Напомним, под руководством Кузнецова «Спартак» проиграл в гостях «Краснодару» (1:2) в матче 12-го тура премьер-лиги. Ранее стало известно об уходе из клуба тренера вратарей Даниэла Тудора.
Ожидается, что о назначении Тедеско главным тренером «Спартака» будет объявлено в понедельник.
В следующем туре 19 октября «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Начало игры – 16:30 (мск).
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