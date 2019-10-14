Кузнецов не будет работать в штабе Тедеско Немец должен официально стать тренером «Спартака» в понедельник.

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Тренер «Спартака» Сергей Кузнецов покинет клуб, сообщает Sport24.ru.

37-летний специалист, работавший с командой после отставки главного тренера Олега Кононова, не войдет в новый тренерский штаб, который будет сформирован после назначения немца Доменико Тедеско. По информации источника Кузнецов уже попрощался с командой.

Напомним, под руководством Кузнецова «Спартак» проиграл в гостях «Краснодару» (1:2) в матче 12-го тура премьер-лиги. Ранее стало известно об уходе из клуба тренера вратарей Даниэла Тудора.

Ожидается, что о назначении Тедеско главным тренером «Спартака» будет объявлено в понедельник.

В следующем туре 19 октября «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Начало игры – 16:30 (мск).