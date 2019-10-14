«Эрцгебирге» объявил об уходе тренера вратарей Урванчки в «Спартак» (фото)

Тренер вратарей клуба второй бундеслиги «Эрцгебирге» Макс Урванчки будет работать в «Спартаке».
Как сообщает официальный сайт «фиолетовых», 38-летний специалист попросил клуб о разрыве контракта с целью перехода в «Спартак». Просьба Урванчки была выполнена.
Отметим, что Урванчки начал тренерскую карьеру в клубе «Вакер Бургхаузен» из третьего немецкого дивизиона, а с октября 2014 года работал в «Эрцгебирге».
Напомним, весной 2017 года главным тренером «Эрцгебирге» был Доменико Тедеско, который в понедельник должен официально возглавить «Спартак».
Ранее стало известно об уходе из «Спартака» тренера вратарей румына Даниэла Тудора.
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