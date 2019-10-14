Андрей Канчельскис: Мы обязаны обыгрывать сборные, которые составлены из почтальонов и официантов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 октября 2019 12:56ФутболЛипкин Антон

Андрей Канчельскис: Мы обязаны обыгрывать сборные, которые составлены из почтальонов и официантов

Россия разгромила Кипр в квалификации Евро-2020 и вышла в финальный турнир.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о выходе национальной команды в финальную часть Евро-2020.

В воскресенье Россия крупно обыграла в гостях Кипр (5:0) и гарантировала себе как минимум второе место в группе I отборочного турнира. Дубль сделал полузащитник Денис Черышев, по голу забили полузащитник Магомед Оздоев, форвард Артем Дзюба и полузащитник Александр Головин.

«То, что ребята забивали голы на любой вкус и показывали неплохой футбол, это очень хорошо, – приводит Rusfootball.info слова Канчельскиса. – Но играли-то мы с такими соперниками, которых должны были побеждать.

Мы обязаны обыгрывать сборные, которые составлены из почтальонов и официантов, как например, команда Кипра. Просто дело в том, что когда мы играем с хорошими командами, у нас появляются проблемы».

Отметим, что после поражения в стартовом матче квалификации Евро-2020 от Бельгии (1:3) сборная России одержала семь побед подряд.

В следующую международную паузу Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

Добавим, что в финальном турнире Евро-2020 Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Александрова поднялась на 35-е место в чемпионской гонке WTA Касаткина опередила Александрову и снова стала первой ракеткой России Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
«Авто» сломался о Зуб, а Величкина утопили «моряки». Обзор игрового дня в КХЛ Питерцы создали уйму голевых моментов, но добились победы лишь в овертайме (2:1 ОТ) благодаря голу защитника Артема Зуба. А поражение «Магнитки» от «Адмирала» (3:4 ОТ) стоило вице-президенту клуба увольнения. 10.10.2019 23:00 Хоккей Костяев Иван
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Попова и Мозгов стали третьими на Finlandia Trophy Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy, Туктамышева – 2-я Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая
Свечников вновь набрал два очка за матч. Это просто фантастика «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 12.10.2019 10:00 Хоккей Костяев Иван
Уго Льорис: В Амстердаме болельщики так неистово поддерживали «Аякс», и вдруг – мертвая тишина Вратарь сборной Франции уже седьмой сезон стоит в рамке «Тоттенхэма» и, как заявил в интервью France Football, уходить пока никуда не собирается – потому что участвует в долгосрочном проекте и клуб на верном пути. 12.10.2019 20:00 Футбол Туманов Дмитрий
«В первом периоде обос…лись, но Саня подтащил!» Динамовцы начали серию игр с победы Бело-голубые совершили камбэк и обыграли «Автомобилист» с счетом 6:3. 12.10.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена
Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей
Главный герой отбора на Евро – Дзюба, главное разочарование – Алексей Миранчук Оценки футболистам сборной России по итогам восьми туров отборочного раунда, которых им хватило, чтобы гарантировать себе поездку на чемпионат Европы-2020. 13.10.2019 22:30 Футбол Зибрак Артем
Ковальчук заиграл лучше. Но ему все равно не хватает стабильности «Советский спорт» рассказывает о ренессансе Ильи Ковальчука. 14.10.2019 10:30 Хоккей Костяев Иван
Новости
13:11 Футбол Андрей Червиченко: В матче Россия – Бельгия еще непонятно, кто победит
12:56 Футбол Андрей Канчельскис: Мы обязаны обыгрывать сборные, которые составлены из почтальонов и официантов
12:47 Футбол «Эрцгебирге» объявил об уходе тренера вратарей Урванчки в «Спартак» (фото)
12:31 Хоккей Паскуале, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками недели в КХЛ
12:19 Хоккей Никита Трямкин: Сначала были лучше соперников в самоотдаче, а потом стали недорабатывать
12:10 Футбол Александр Бубнов – о выходе сборной на Евро-2020: Не надо бурно восторгаться, обманывая себя
12:00 Футбол Кузнецов не будет работать в штабе Тедеско
11:26 ММА Дана Уайт: Нам нужно организовать бой Хабиба с Фергюсоном
11:04 Теннис Александрова поднялась на 35-е место в чемпионской гонке WTA
10:40 Теннис Касаткина опередила Александрову и снова стала первой ракеткой России
10:22 Футбол Рональд Куман – о победе над Белоруссией: Это такой тип матчей, в которых нужно просто выиграть
10:03 Футбол Магомед Оздоев – об отношениях с Канделаки: Есть вещи, которые нельзя писать просто так
09:52 Футбол Сергей Игнашевич – о РПЛ: У «Торпедо» почти нет инфраструктуры – надо немного подождать
09:39 Волейбол Россия проиграла США в предпоследнем матче на Кубке мира
23:45 Футбол Гол Влашича не помог Хорватии обыграть Уэльс
23:39 Футбол Польша обыграла Македонию и вышла на Евро-2020
23:36 Футбол Эстония в большинстве уступила Германии
23:23 Футбол Только Стрельцов забил 24 мяча за сборную раньше Дзюбы
23:14 Футбол Александр Головин: После ЧМ-2018 чувствуется, что мы можем выиграть все
22:52 Футбол Станислав Черчесов: Мы не самая сильная команда. Самая сильная – Бельгия
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика