Андрей Канчельскис: Мы обязаны обыгрывать сборные, которые составлены из почтальонов и официантов Россия разгромила Кипр в квалификации Евро-2020 и вышла в финальный турнир.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о выходе национальной команды в финальную часть Евро-2020.

В воскресенье Россия крупно обыграла в гостях Кипр (5:0) и гарантировала себе как минимум второе место в группе I отборочного турнира. Дубль сделал полузащитник Денис Черышев, по голу забили полузащитник Магомед Оздоев, форвард Артем Дзюба и полузащитник Александр Головин.

«То, что ребята забивали голы на любой вкус и показывали неплохой футбол, это очень хорошо, – приводит Rusfootball.info слова Канчельскиса. – Но играли-то мы с такими соперниками, которых должны были побеждать.

Мы обязаны обыгрывать сборные, которые составлены из почтальонов и официантов, как например, команда Кипра. Просто дело в том, что когда мы играем с хорошими командами, у нас появляются проблемы».

Отметим, что после поражения в стартовом матче квалификации Евро-2020 от Бельгии (1:3) сборная России одержала семь побед подряд.

В следующую международную паузу Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

Добавим, что в финальном турнире Евро-2020 Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.