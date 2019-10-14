Андрей Червиченко: В матче Россия – Бельгия еще непонятно, кто победит Россия примет Бельгию 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы сборной России побороться с Бельгией за первое место в группе I отборочного турнира Евро-2020.

«Если никто не получит травм из ведущих футболистов, в предстоящем матче с Бельгией еще непонятно кто победит и займет первое место, – приводит Rusfootball.info слова Канчельскиса. – Я смотрел бельгийцев против Казахстана, играли они не особо стараясь, но выглядели менее интересней чем наши с киприотами».

Напомним, сборная Бельгии гарантировала себе участие в финальном турнире Евро-2020 в четверг после победы над Сан-Марино (9:0), а Россия – в воскресенье после победы над Кипром (5:0).

19 ноября лидеры группы I сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. В первом круге Бельгия обыграла Россию в Брюсселе (3:1). С первого тура между командами сохраняется разрыв в три очка.