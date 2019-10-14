Андрей Червиченко: В матче Россия – Бельгия еще непонятно, кто победит

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы сборной России побороться с Бельгией за первое место в группе I отборочного турнира Евро-2020.
«Если никто не получит травм из ведущих футболистов, в предстоящем матче с Бельгией еще непонятно кто победит и займет первое место, – приводит Rusfootball.info слова Канчельскиса. – Я смотрел бельгийцев против Казахстана, играли они не особо стараясь, но выглядели менее интересней чем наши с киприотами».
Напомним, сборная Бельгии гарантировала себе участие в финальном турнире Евро-2020 в четверг после победы над Сан-Марино (9:0), а Россия – в воскресенье после победы над Кипром (5:0).
19 ноября лидеры группы I сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. В первом круге Бельгия обыграла Россию в Брюсселе (3:1). С первого тура между командами сохраняется разрыв в три очка.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев 1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев Артемий Панарин: Зачем вы лезете мне под кожу? На сей раз в раздевалке «Рейнджерс» я оказался единственным российским журналистом. Однако пресс-служба клуба и его самый высокооплачиваемый игрок повели себя на удивление агрессивно. Неужели так сильно расстроились из-за первого поражения в сезоне – 1:4 от «Эдмонтона»? 13.10.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий Главный герой отбора на Евро – Дзюба, главное разочарование – Алексей Миранчук Оценки футболистам сборной России по итогам восьми туров отборочного раунда, которых им хватило, чтобы гарантировать себе поездку на чемпионат Европы-2020. 13.10.2019 22:30 Футбол Зибрак Артем Динияр Билялетдинов: Эта сборная способна дойти до полуфинала Евро Один из участников самого успешного для сборной России Евро-2008 поделился мнение о досрочном попадании команды на Евро-2020. 13.10.2019 22:00 Футбол Григорьевская Юлия Ковальчук заиграл лучше. Но ему все равно не хватает стабильности «Советский спорт» рассказывает о ренессансе Ильи Ковальчука. 14.10.2019 10:30 Хоккей Костяев Иван Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Еджейчик побила Уотерсон, Свонсон победил Грейси. Лучшие моменты турнира UFC в Тампе (видео) 13 октября в Тампе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. 13.10.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев