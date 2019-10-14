Модрич и Бэйл получили повреждения в матче Уэльс – Хорватия Два игрока «Реала» теперь могут не сыграть с «Мальоркой».

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Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили повреждения в матче отборочного турнира Евро-2020 Уэльс – Хорватия на «Кардифф Сити Стэдиум», сообщает AS.

34-летний Модрич был заменен на последней минуте после столкновения с Харри Уилсоном. В то же время у 30-летнего Бэйла в конце матча начало сводить ноги. Однако из-за того, что хозяева к этому времени провели все три замены, ему пришлось доигрывать матч до финального свистка.

Отметим, что Бэйл сравнял счет на 45-й минуте, тогда как единственный гол хорватов на счету полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

По информации источника, в понедельник Модрич и Бэйл пройдут медобследование в «Реале», после чего можно будет говорить о возможности их участия в матче девятого тура примеры с «Мальоркой», который состоится 19 октября.