Йоахим Лев – об удалении Джана: Нельзя было давать желтую, это красная карточка Германия в меньшинстве победила Эстонию в квалификации Евро-2020.

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча отборочного турнира Евро-2020 с Эстонией (3:0) высказался об удалении полузащитника Эмре Джана на 14-й минуте игры.

«Оценивая ситуацию, нельзя давать за это желтую, это красная карточка, – приводит слова Лева официальный сайт УЕФА. – Нам пришлось перестроиться после этого.

После перерыва мы сыграли хорошо: не пропустили, а сами забили трижды. С учетом травм и всего прочего это была непростая неделя. Мы сохраняли спокойствие и забили. Так что мы довольны».

Напомним, сборная Германии набрала 15 очков и занимает второе место в группе C, уступая Голландии по дополнительным показателям. Теперь 16 ноября команда сыграет дома с Белоруссией.