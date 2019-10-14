Роберт Левандовски: Выход на Евро – не такое уж и достижение, наши цели – в финальном турнире

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски после победы над Северной Македонией (2:0) на Национальном стадионе в Варшаве прокомментировал выход команды в финальный турнир Евро-2020.
«Мы вышли, план выполнен, – приводит Polski-sport.pl слова 31-летнего форварда. – Хотя это не такое уж и достижение. Наши цели – в финальном турнире.
Мы хотим продолжать набирать очки и бороться за первое место. Нам нужно отработать некоторые моменты».
Отметим, что в матче с Северной Македонией на счету Левандовски две голевые передачи.
Польша лидирует в группе G, опережая Австрию на три очка, а Северную Македонию и Словению – на семь. В ноябре команда сыграет в гостях с Израилем (16 ноября), а завершит отборочный цикл домашним матчем со Словенией (19 ноября).
Добавим, что Польша стала четвертой сборной, обеспечившей себе участие в финальном турнире Евро-2020 после Бельгии, Италии и России.
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