Роберт Левандовски: Выход на Евро – не такое уж и достижение, наши цели – в финальном турнире Польша стала четвертой командой, отобравшейся на Евро-2020.

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски после победы над Северной Македонией (2:0) на Национальном стадионе в Варшаве прокомментировал выход команды в финальный турнир Евро-2020.

«Мы вышли, план выполнен, – приводит Polski-sport.pl слова 31-летнего форварда. – Хотя это не такое уж и достижение. Наши цели – в финальном турнире.

Мы хотим продолжать набирать очки и бороться за первое место. Нам нужно отработать некоторые моменты».

Отметим, что в матче с Северной Македонией на счету Левандовски две голевые передачи.

Польша лидирует в группе G, опережая Австрию на три очка, а Северную Македонию и Словению – на семь. В ноябре команда сыграет в гостях с Израилем (16 ноября), а завершит отборочный цикл домашним матчем со Словенией (19 ноября).

Добавим, что Польша стала четвертой сборной, обеспечившей себе участие в финальном турнире Евро-2020 после Бельгии, Италии и России.