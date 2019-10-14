Дмитрий Булыкин: У Дзюбы есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России Дзюба забил Кипру свой 24-й гол за национальную команду.

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о результативности нападающего Артема Дзюбы в национальной команде.

«Дзюба еще будет выступать за сборную России, поэтому у него очень хорошие шансы на то, чтобы стать лучшим нападающим (в истории команды), – приводит ТАСС слова Булыкина. – Он габаритный форвард, может бороться за мячи как в центре поля, так и в штрафной площадке, он не распыляется, сосредоточен на штрафной, где он силен.

У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром не только отборочного турнира, но и сборной России за всю ее историю».

Напомним, накануне в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (5:0) в Никосии 31-летний Дзюба забил гол, который стал для него 24-м за сборную. В списке лучших бомбардиров национальной команды он занимает третье место после Александра Кержакова (30 голов) и Владимира Бесчастных (26).

После победы над Кипром сборная России обеспечила себе выход в финальный турнир Евро-2020. В двух оставшихся матчах квалификации команда сыграет с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).