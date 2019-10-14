Артем Дзюба: Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе Сборная России пробилась в финальную часть Евро-2020.

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал выход национальной команды в финальную часть Евро-2020.

В воскресенье Россия крупно обыграла Кипр (5:0) в Никосии, одержав седьмую победу подряд в отборочном турнире, и обеспечила себе участие в финальном турнире.

«Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе», – написал 31-летний нападающий в инстаграме.

Отметим, что в матче с Кипром Дзюба забил гол и сделал две голевые передачи. Всего в нынешнем отборочном цикле на его счету девять забитых мячей в восьми матчах. По этому показателю он уступает только полузащитнику сборной Израиля Эрану Захави. А по системе «гол+пас» (9+5) Дзюба занимает первое место.

В финальном турнире Евро-2020 Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.