Артем Дзюба: Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал выход национальной команды в финальную часть Евро-2020.
В воскресенье Россия крупно обыграла Кипр (5:0) в Никосии, одержав седьмую победу подряд в отборочном турнире, и обеспечила себе участие в финальном турнире.
«Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе», – написал 31-летний нападающий в инстаграме.
Отметим, что в матче с Кипром Дзюба забил гол и сделал две голевые передачи. Всего в нынешнем отборочном цикле на его счету девять забитых мячей в восьми матчах. По этому показателю он уступает только полузащитнику сборной Израиля Эрану Захави. А по системе «гол+пас» (9+5) Дзюба занимает первое место.
В финальном турнире Евро-2020 Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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