Артем Дзюба: Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе - Советский спорт
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14 октября 2019 17:21ФутболЛипкин Антон

Артем Дзюба: Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе

Сборная России пробилась в финальную часть Евро-2020.

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал выход национальной команды в финальную часть Евро-2020.

В воскресенье Россия крупно обыграла Кипр (5:0) в Никосии, одержав седьмую победу подряд в отборочном турнире, и обеспечила себе участие в финальном турнире.

«Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе», – написал 31-летний нападающий в инстаграме.

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Dzyuba Airlines. Летим в Европу вместе. #nikefootball #тольковперед

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Отметим, что в матче с Кипром Дзюба забил гол и сделал две голевые передачи. Всего в нынешнем отборочном цикле на его счету девять забитых мячей в восьми матчах. По этому показателю он уступает только полузащитнику сборной Израиля Эрану Захави. А по системе «гол+пас» (9+5) Дзюба занимает первое место.

В финальном турнире Евро-2020 Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

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