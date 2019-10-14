Сергей Юран: Тедеско не востребован даже во второй бундеслиге Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран не понимает назначения на пост главного тренера красно-белых 34-летнего Доменико Тедеско.

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Сегодня специалист подписал контракт с клубом до 31 мая 2021 года.

– Я считаю, что для «Спартака» это не выход, тренеру 34 года, при нем «Шальке» чуть не покинул бундеслигу, а больше нигде тренерской карьеры у него не было. Немцы – умный народ, особенно когда видят перспективу, а он не востребован в бундеслиге и даже в первой лиге. В «Спартаке» уже был пример молодого и перспективного иностранного тренера – Мурат Якин. Все помнят, какая была концовка.

Федун, конечно, может принимать решения как хозяин, но по моему мнению – это путь в никуда. Не понимаю, что для «Спартака» даст приход Тедеско, понимаю, если бы приглашали тренера с опытом и именем, как Лучано Спаллетти или Роберто Манчини.

Когда «Шальке» занял второе место при нем, он пришел в команду, которую готовил другой тренер. А потом получилось, что он чуть не докатился до вылета, сразу возникает вопрос, как это получилось. Если тренер умеет работать, то он в любом случае не опустит такую команду, как «Шальке», до вылета, – приводит слова Тедеско ТАСС.