Криштиану Роналду: Я разочарован тем, что мы не победили, но горжусь командой Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение в матче группового раунда квалификации к Евро-2020 от команды Украины (1:2).

Загрузка...

- Я разочарован тем, что мы не победили, но горжусь командой. Мы хорошо играли, но не смогли победить. Теперь мы должны выиграть следующие две встречи, каждая из которых теперь для нас будет похожа на финал.

Не каждый может достичь этой цифры. Спасибо моим товарищам по команде, коллегам и тренерам, которые помогли мне стать тем игроком, которым я являюсь.

Сколько у меня рекордов? Не знаю. Я должен насладиться этим моментом и поблагодарить тех, кто помог мне достичь этой впечатляющей отметки, - цитирует Роналду Goal.

Отметим, что в этой встрече португальский форвард отметился голом, который стал для него 700-м в карьере.