Министерство спорта Болгарии потребовало отставки президента Болгарского футбольного союза

- С учетом вчерашних инцидентов премьер-министр Бойко Борисов распорядился приостановить отношения с Болгарским футбольным союзом, в том числе и финансовые, вплоть до отставки президента организации Борислава Михайлова. Мы настаиваем на отставке Михайлова не только из-за событий вчерашнего дня, а из-за целостного состояния болгарского футбола. Государство больше не может снисходительно относиться к подобному поведению, - передает ТАСС слова министра спорта Болгарии Красена Кралева со ссылкой на Канал 3.
Напомним, что во вторник матч квалификационного раунда Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6), который прошел в Софии, пришлось дважды прерывать из-за расистских выкриков болгарских болельщиков в адрес своих соперников.
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