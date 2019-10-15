Министерство спорта Болгарии потребовало отставки президента Болгарского футбольного союза - Советский спорт
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15 октября 2019 11:57Футбол

Министерство спорта Болгарии потребовало отставки президента Болгарского футбольного союза

Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии в категоричной форме потребовало отставки президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.

- С учетом вчерашних инцидентов премьер-министр Бойко Борисов распорядился приостановить отношения с Болгарским футбольным союзом, в том числе и финансовые, вплоть до отставки президента организации Борислава Михайлова. Мы настаиваем на отставке Михайлова не только из-за событий вчерашнего дня, а из-за целостного состояния болгарского футбола. Государство больше не может снисходительно относиться к подобному поведению, - передает ТАСС слова министра спорта Болгарии Красена Кралева со ссылкой на Канал 3.

Напомним, что во вторник матч квалификационного раунда Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6), который прошел в Софии, пришлось дважды прерывать из-за расистских выкриков болгарских болельщиков в адрес своих соперников.

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