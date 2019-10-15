«Спартак» будет сотрудничать с «Эрцгебирге» «Спартак» подпишет договор о сотрудничестве с немецким «Эрцгебирге».

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«Мы хотели бы подписать соглашение в ближайшее время. «Спартак» - это российский топ-клуб. Сотрудничество принесет нам только пользу», - цитирует президента немецкого клуба Хельге Леонхардт «РИА Новости» со ссылкой на Bild.

Ранее стало известно, что тренер вратарей Макс Урванчки покинул «Эрцгебирге» вошел в тренерский штаб нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. По информации издания, в рамках этого перехода клубы договорились о сотрудничестве.

Отметим, что после девяти туров «Эрцгебирге» занимает четвертую строчку в турнирной таблице второй бундеслиги.