«Спартак» будет сотрудничать с «Эрцгебирге»

«Мы хотели бы подписать соглашение в ближайшее время. «Спартак» - это российский топ-клуб. Сотрудничество принесет нам только пользу», - цитирует президента немецкого клуба Хельге Леонхардт «РИА Новости» со ссылкой на Bild.
Ранее стало известно, что тренер вратарей Макс Урванчки покинул «Эрцгебирге» вошел в тренерский штаб нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. По информации издания, в рамках этого перехода клубы договорились о сотрудничестве.
Отметим, что после девяти туров «Эрцгебирге» занимает четвертую строчку в турнирной таблице второй бундеслиги.
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