Станислав Черчесов: Следующая задача сборной – успешно сыграть дома с Бельгией Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о следующей задаче, стоящей перед национальной командой.

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«У сборной есть локальные задачи, и есть глобальные. Наша следующая задача - успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место», – написал специалист в своем Instagram.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 13 октября, сборная России обыграла команду Кипра (5:0) в рамках группового этапа квалификации к Евро-2020 и досрочно вышла в финальную стадию турнира.