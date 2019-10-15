Голкипер сборной Болгарии: Наши болельщики вели себя достойно - Советский спорт
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15 октября 2019 16:27ФутболКоноплев Александр

Голкипер сборной Болгарии: Наши болельщики вели себя достойно

Вратарь сборной Болгарии Пламен Илиев заявил, что не слышал расистских выкриков со стороны своих болельщиков в матче отборочного турнира Евро-2020 против Англии (0:6).

По словам британской стороны, местные фанаты ухали темнокожим игрокам и демонстрировали «римское приветствие».

Честно говоря, я думаю, что наши болельщики вели себя достойно. Я не помню никаких оскорблений и не слышал плохих слов в адрес игроков обеих команд, – приводит слова Илиева The Guardian.

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