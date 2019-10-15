Голкипер сборной Болгарии: Наши болельщики вели себя достойно Вратарь сборной Болгарии Пламен Илиев заявил, что не слышал расистских выкриков со стороны своих болельщиков в матче отборочного турнира Евро-2020 против Англии (0:6).

Новости СМИ2 По словам британской стороны, местные фанаты ухали темнокожим игрокам и демонстрировали «римское приветствие». Честно говоря, я думаю, что наши болельщики вели себя достойно. Я не помню никаких оскорблений и не слышал плохих слов в адрес игроков обеих команд, – приводит слова Илиева The Guardian.