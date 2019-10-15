Глава болгарского футбола подал в отставку из-за расистского скандала Критики добились ухода Михайлова.

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Глава Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов подал в отставку после 14 лет работы на своем посту.

Причиной стал расистский скандал на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Болгария – Англия в Софии. Местные болельщики ухали и освистывали темнокожих игроков соперника.

«Это решение Михайлов принял в связи с создавшемся в последние дни напряжением, обстановке, которая наносит ущерб болгарскому футболу и Болгарскому футбольному союзу», – говорится в заявлении БФС.

Будучи игроком, Михайлов провел 102 матча за сборную Болгарии. После завершения игровой карьеры он с 2000 года работал функционером, а с 21 октября 2005 года возглавлял БФС.