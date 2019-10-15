В здании Болгарского футбольного союза начались обыски Полиция начала обыски в офисе Болгарского футбольного союза (БФС).

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По данным Reuters, полицейские ищут документы о причастности некоторых футбольных арбитров к договорным матчам.

«Я могу подтвердить наличие полицейских, но на данный момент я не могу предоставить более подробную информацию», – цитирует Reuters одного из сотрудников БФС.

Напомним, что сегодня пост главы Болгарского футбольного союза из-за расистского скандала на матче с Англией покинул Борислав Михайлов.