Де Хеа получил травму в матче за сборную

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа покинул поле на 60-й минуте матча отборочного турнира Евро-2020 против Швеции. Футболист получил травму и уступил место в воротах Кепе Аррисабалаге.

К этому моменту испанцы проигрывали со счетом 0:1.