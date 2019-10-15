Де Хеа получил травму в матче за сборную

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа покинул поле на 60-й минуте матча отборочного турнира Евро-2020 против Швеции. Футболист получил травму и уступил место в воротах Кепе Аррисабалаге.
К этому моменту испанцы проигрывали со счетом 0:1.
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