Гол Берга помог Швеции отнять очки у Испании

Сборная Швеции сыграла вничью с Испанией – 1:1. Единственный мяч в составе хозяев провел форвард «Краснодара» Маркус Берг. Испания гарантировала себе участие на чемпионате Европы-2020.
В другом матче Румыния потеряла очки в матче с Норвегией – 1:1, а сборная Фарерских островов одержала первую победу в квалификации, обыграв Мальту (1:0).
Испания с 20 очками занимает первое место, Швеция – вторая (15); румыны – третьи (14).
Евро-2020
Квалификация
Группа F
Восьмой тур
Швеция – Испания – 1:1 (0:0)
Гол: Берг, 50; Родриго, 90+2 (1:1).
Румыния – Норвегия – 1:1 (0:0)
Голы: Митрицэ, 62; Сорлот, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти: Пушкаш, 52 (Р).
Фарерские Острова – Мальта – 1:0 (0:0)
Голы: Бальдвинссон, 71 (1:0).