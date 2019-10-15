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15 октября 2019 23:43ФутболКоноплев Александр

Гол Берга помог Швеции отнять очки у Испании

Завершились три матча восьмого тура группы F отборочного турнира Евро-2020.

Сборная Швеции сыграла вничью с Испанией – 1:1. Единственный мяч в составе хозяев провел форвард «Краснодара» Маркус Берг. Испания гарантировала себе участие на чемпионате Европы-2020.

В другом матче Румыния потеряла очки в матче с Норвегией – 1:1, а сборная Фарерских островов одержала первую победу в квалификации, обыграв Мальту (1:0).

Испания с 20 очками занимает первое место, Швеция – вторая (15); румыны – третьи (14).

Евро-2020
Квалификация
Группа F
Восьмой тур

Швеция – Испания – 1:1 (0:0)
Гол: Берг, 50; Родриго, 90+2 (1:1).

Румыния – Норвегия – 1:1 (0:0)
Голы: Митрицэ, 62; Сорлот, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти: Пушкаш, 52 (Р).

Фарерские Острова – Мальта – 1:0 (0:0)
Голы: Бальдвинссон, 71 (1:0).

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