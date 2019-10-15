Манчини повторил рекорд 80-летней давности Невероятный успех.

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Роберто Манчини стал вторым тренером сборной Италии, кому удалось победить в девять официальных матчах подряд.

Первым был Витторио Поццо, команда которого не теряла очки с мая 1938 по март 1939 года.

Напомним, что Роберто Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год.