Манчини повторил рекорд 80-летней давности

Роберто Манчини стал вторым тренером сборной Италии, кому удалось победить в девять официальных матчах подряд.
Первым был Витторио Поццо, команда которого не теряла очки с мая 1938 по март 1939 года.
Напомним, что Роберто Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год.
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