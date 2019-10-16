Родриго: У меня было несколько минут, и они стали решающими

Форвард сборной Испании Родриго высказался о выходе команды в финальную часть Евро-2020 после ничьей со Швецией (1:1) в матче восьмого тура отборочного турнира на «Френдс Арене» в Сольне.
28-летний форвард вышел на замену на 66-й минуте при счете 0:1 и на второй добавленной минуте сравнял счет.
«Я очень рад, что мы вышли на Евро, – приводит слова Родриго официальный сайт УЕФА. – Мне кажется, мы заслуживали большего, особенно в первом тайме. Это была сложная игра, и мы добились своей цели.
В течение недели из-за повреждения я проводил только часть тренировок, после чего боль усиливалась. Также тренер решил попробовать другие варианты, поэтому я не вышел в стартовом составе. Самое главное, что у меня было несколько минут, и так получилось, что они стали решающими».
Испания стала шестой командой, отобравшейся в финальную часть после Бельгии, Италии, России, Польши и Украины.
В финальном турнире Испания попадет в группу E, матчи которой пройдут в Бильбао и Дублине.