Роберто Манчини: Повторение рекорда по победам? Лучше бы я выиграл два чемпионата мира Италия выиграла у Лихтенштейна, одержав девятую победу подряд, и повторила национальный рекорд.

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Лихтенштейном (5:0) в отборочном турнире Евро-2020, которая стала девятой подряд для «скуадры адзурры».

Таким образом, нынешняя команда повторила национальный рекорд, установленный сборной в 1938 году под руководством тренера Витторио Поццо.

«Естественно, что с таким количеством изменений нам не хватало стабильности, – приводит Football Italia слова Манчини. – Были позитивные моменты, что-то можно было улучшить, но главная проблема заключалась в том, что эти игроки раньше не работали вместе.

Повторение рекорда Поццо по победам – это здорово. Но я бы лучше повторил достижение по двум победам на чемпионате мира».

Напомним, сборная Италии обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020 на прошлой неделе после победы над Грецией (2:0). В следующую международную паузу Италия сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной и примет Армению в Палермо.

Добавим, что под руководством Поццо Италия дважды побеждала на чемпионатах мира (1934, 1938).