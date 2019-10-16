Андреа Белотти: Мы все хотим реванша за то, что случилось два года назад

Форвард сборной Италии Андреа Белотти подвел итоги матча с Лихтенштейном (5:0) в восьмом туре отборочного турнира Евро-2020 на «Райнпарк Штадион» в Вадуце.
«Я очень доволен, особенно игрой команды, – приводит слова 25-летнего нападающего официальный сайт УЕФА. – Мы старались делать, о чем нас просил тренер. Во втором тайме это выглядело лучше, что в принципе очевидно.
Мы играли с правильным настроем, вся команда следовала указаниям тренера на 100 процентов. Мы все хотим реванша за то, что случилось два года назад (Италия не попала на чемпионат мира)».
Напомним, Белотти оформил дубль, забив на 70-й и 90-й минутах. Италия набрала 24 очка и может добиться по итогам отборочного турнира 100-процентного результата. В следующую международную паузу команда сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной и примет Армению в Палермо.
Бесценный чудо-гол украсил первую сессию медиа-клуба «Бесценной Лиги» Mastercard 1 сентября на «ЦСКА Арене» во время матча за Кубок открытия состоялась первая в новом сезоне сессия медиаклуба традиции «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ. 14.10.2019 15:30 Хоккей «Хоть один позитив за день». Бобровский встретился с Панариным, а Дадонов – с Гусевым Чего угодно готов был ожидать в раздевалке «Флориды» после суперволевой выездной победы над «Нью-Джерси» (6:4), но что все репортеры первым делом ринутся терзать Сергея Бобровского… 15.10.2019 08:30 Хоккей Славин Виталий Новый тренер «Спартака» пока не сбежал Красно-белые подписали двухлетний контракт с 34-летним немецким специалистом Доменико Тедеско. Вот как проходила его презентация. 14.10.2019 22:45 Футбол Мощенко Захар Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай Хартли опять сильнее тренеров сборной России. «Авангард» выиграл у СКА «Амур» победил «Локомотив» (2:1) и опустил «Магнитку» на последнее место на Востоке. «Авангард» в третий раз подряд разобрался со СКА (3:2), а «Витязь» стал жертвой клюшки уфимца Никиты Сошникова (1:2). 15.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Почему Тедеско не спасет «Спартак». Мнение Андронова Свершилось – новый тренер «Спартака» представлен публике. На пресс-конференции он больше старался произвести впечатление, чем раскрыться. 14.10.2019 22:15 Футбол Андронов Алексей Петр Чех теперь хоккейный вратарь. У него очень неплохо получается Легенда футбольного «Челси» вышел на хоккейный лед. 14.10.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав «Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай