Андреа Белотти: Мы все хотим реванша за то, что случилось два года назад Италия одержала восьмую победу в отборочном турнире Евро-2020.

Загрузка...

Форвард сборной Италии Андреа Белотти подвел итоги матча с Лихтенштейном (5:0) в восьмом туре отборочного турнира Евро-2020 на «Райнпарк Штадион» в Вадуце.

«Я очень доволен, особенно игрой команды, – приводит слова 25-летнего нападающего официальный сайт УЕФА. – Мы старались делать, о чем нас просил тренер. Во втором тайме это выглядело лучше, что в принципе очевидно.

Мы играли с правильным настроем, вся команда следовала указаниям тренера на 100 процентов. Мы все хотим реванша за то, что случилось два года назад (Италия не попала на чемпионат мира)».

Напомним, Белотти оформил дубль, забив на 70-й и 90-й минутах. Италия набрала 24 очка и может добиться по итогам отборочного турнира 100-процентного результата. В следующую международную паузу команда сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной и примет Армению в Палермо.