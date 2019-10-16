Де Хеа получил травму в сборной и может не пропустить матч с «Ливерпулем» Испанец был заменен в матче со Швецией.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа получил травму в матче за сборную Испании и может пропустить игру с «Ливерпулем» в девятом туре премьер-лиги, сообщает BBC.

На 60-й минуте матча отборочного турнира Евро-2020 со Швецией (1:1) на «Френдс Арене» в Сольне 28-летний вратарь был вынужден уйти с поля и уступить свое место Кепе Аррисабалаге. Незадолго до этого Де Хеа схватился за заднюю поверхность бедра после того, как выбил мяч после паса назад от защитника.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» 20 октября. После восьми туров манкунианцы набрали девять очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Де Хеа провел без замен все восемь матчей команды в чемпионате.