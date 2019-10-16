Станислав Черчесов: Мы никого не просили менять гражданство - Советский спорт
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16 октября 2019 11:37ФутболЛипкин Антон

Станислав Черчесов: Мы никого не просили менять гражданство

За сборную России выступают два натурализованных бразильца: голкипер Гилерме и защитник Марио Фернандес.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказался о натурализации игроков.

– Мы их не просили, – сказал Черчесов. – Мы никого не просили. Когда ты кого-то просишь поменять гражданство, ты автоматически становишься должен. Зачем? У нас есть свои футболисты, которые себя проявляют. Кто-то женился на россиянке, кто-то десять лет живет. Если ты юридически можешь играть, мы спокойно оцениваем и принимаем решение.

– А может вам кто-то позвонить и сказать: «Ну очень надо, ну давайте вот игрочка?»
– Позвонить-то может. Я же не знаю, для чего человек звонит. Есть номер, есть звонок, а что хотят сказать – я не знаю. Есть задачи, которые надо решать. В футбол по блату не играют.

Напомним, в воскресенье сборная России победила Кипр (5:0) в Никосии, одержав седьмую победу подряд, и обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020.

В настоящее время за сборную России выступают два натурализованных бразильца – голкипер Маринато Гилерме и защитник Марио Фернандес.

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