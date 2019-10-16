Станислав Черчесов – об уровне сборной: Надо лакмусовую бумажку окунуть – это матч с Бельгией Россия сыграет с Бельгией 16 ноября в квалификации Евро-2020.

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказался об уровне национальной команды.

– Надо лакмусовую бумажку в правильное окунуть, – сказал Черчесов. – Сейчас будет игра с бельгийцами.

– И надо побеждать.

– Надо, хотим. Вот, сравним, потому что при всем уважении к тем командам… Это хорошие команды: и Шотландия, и Кипр. Мы в мое время с ними играли и не могли выиграть. Сам принимал участие. Поэтому не так все просто. Другое дело, что по большому сказать, на что мы сегодня готовы – будут вот игры с такими командами (как Бельгия).

Напомним, в воскресенье сборная России победила Кипр (5:0) в Никосии, одержав седьмую победу подряд в отборочном турнире Евро-2020, и обеспечила себе участие в финальном турнире.

Единственное поражение в квалификации Россия потерпела от Бельгии (1:3) в Брюсселе в первом туре. Теперь 16 ноября команды сыграют в Санкт-Петербурге.