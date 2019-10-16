Станислав Черчесов – о тренерах-авторитетах: Мода модой, а мы Россия, думаем, поможет ли это нам Россия вышла в финальную часть Евро-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил, что не считает никого из тренеров для себя авторитетом.

«Мы не смотрим кого-то, – сказал Черчесов. – У кого-то это, у кого-то... Мы стараемся на себя это все проецировать – а нам это подходит? Мода модой, а мы Россия, надо думать, поможет нам это или нет.

Если ты изнутри не понимаешь, почему они так делают, откуда это берется, как это подготовить, если сам не уверен в этом, как можно футболиста убедить? Мы предлагаем исключительно то, во что мы сами верим».

Напомним, в воскресенье сборная России победила Кипр (5:0) в Никосии, одержав седьмую победу подряд в отборочном турнире Евро-2020, и обеспечила себе участие в финальном турнире.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. На групповом этапе Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.