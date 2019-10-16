Станислав Черчесов: Как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный? Россия одержала семь побед подряд и вышла на Евро-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказался об игре национальной команды.

«У нас каждый раз конкретная игра с конкретным соперником, – сказал Черчесов. – И к конкретному сопернику надо конкретно готовиться.

Когда говорят, что мы играем в свою игру… Ну как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный? Согласитесь, что у каждого соперника есть нюансы, которые всегда надо учитывать».

Напомним, в воскресенье сборная России победила Кипр (5:0) в Никосии, одержав седьмую победу подряд в отборочном турнире Евро-2020, и обеспечила себе участие в финальном турнире. До этого Россия проиграла Бельгии (1:3), после чего обыграла Казахстан (4:0, 1:0), Сан-Марино (9:0), Кипр (1:0) и Шотландию (2:1, 4:0).

В следующую международную паузу Россия сыграет дома с Бельгией в Санкт-Петербурге (16 ноября) и в гостях с Сан-Марино в Серравалле (19 ноября).