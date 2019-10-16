Станислав Черчесов: Фернандес говорит по-русски, когда остаемся один на один Черчесов стал гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал о том, как к нему обращаются игроки, и как натурализованные бразильцы говорят по-русски.

«Кто-то Станислав Саламыч, кто-то – Саламыч, – сказал Черчесов. – Иностранцы… (Роман) Нойштедтер все время говорил: тренер. Там принято так.

Гилерме вообще говорит так, как мы с вами. Он понимает, говорит. (Марио) Фернандес тоже, честно говоря, говорит, когда вот так один на один остаемся».

Напомним, в воскресенье сборная России победила Кипр (5:0) в Никосии в отборочном турнире Евро-2020 и обеспечила себе участие в финальном турнире. В следующую международную паузу Россия сыграет дома с Бельгией в Санкт-Петербурге (16 ноября) и в гостях с Сан-Марино в Серравалле (19 ноября).

Отметим, что Гилерме провел 12 матчей за сборную России, у Марио Фернандеса 21 матч и два гола.