Кроос приступил к тренировкам с мячом и может успеть восстановиться к матчу с «Барселоной» Немец восстанавливается после травмы бедра.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос приступил к тренировкам с мячом, сообщает AS. 29-летний немец продолжает восстановление после травмы бедра, полученной 5 октября в матче восьмого тура примеры с «Гранадой» (4:2).

Пока Кроос работает по индивидуальной программе, но его восстановление идет с опережением графика. В этой связи не исключено, что он успеет вернуться в состав к игре с «Барселоной», которая состоится 26 октября.

Во вторник на тренировке команды в общей группе также отсутствовали полузащитники Лукас Васкес, Лука Модрич и Гарет Бэйл.

Напомним, в ближайшем матче 19 октября лидер примеры сыграет в гостях с «Мальоркой».