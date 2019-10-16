Руслан Нигматуллин: Дзюба игрой доказывает, кто в сборной номер один Капитан сборной России забил девять голов в восьми матчах отбора на Евро-2020.

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о форварде национальной команды Артеме Дзюбе.

«Дзюба прямо сейчас своей игрой доказывает, кто в сборной номер один, – приводит «Собеседник» слова Нигматуллина. – На нем строится вся игра в атаке. Несмотря на победу, нужно в любом случае бороться с Бельгией за выход с первого места. Нужно не опускать руки, думая, что все уже сделано, а продолжать наслаждаться футболом, который так хорошо идет».

Напомним, после поражения от Бельгии (1:3) в первом туре отборочного турнира Евро-2020 сборная России одержала семь побед подряд и гарантировала себе участие в финальном турнире. 16 ноября в Санкт-Петербурге Россия примет Бельгию и в случае победы сможет побороться за первое место в группе I.

Дзюба забил девять голов в восьми матчах квалификации и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.