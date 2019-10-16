Дани Алвес: В Париже полно гребаных расистов Неделя расизма в мировом спорте.

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Бывший защитник «ПСЖ» Дани Алвес признался, что ему совсем не понравилось в столице Франции. Бразилец выступал за местный клуб с 2017 по 2019 год.

– Париж – очень стрессовый город. Пожить там недельку – значит хорошо провести время, но если остаться, то будет утомительно. Париж чем-то похож на Сан-Паулу, только в нем полно гребаных расистов. Мне они ничего не делали, но я видел, как они задевали моих друзей, – приводит слова Алвеса GQ.