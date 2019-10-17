Сергей Кирьяков: Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу - Советский спорт
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17 октября 2019 16:56Футбол

Сергей Кирьяков: Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что форварду национальной команды Артему Дзюбе стоит попробовать себя в европейском клубе.

- Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу. У каждого, конечно, по-разному текут биологические часы. Были примеры, когда футболисты в еще более зрелом возрасте уезжали в другие чемпионаты на повышение и проводили там минимум по три хороших сезона. Все зависит от решения Артема. Я бы на его месте уехал, если бы такое предложение поступило бы. Я бы посоветовал бы ему переехать. Это совсем другой вызов, - цитирует Кирьякова «РИА Новости».

Напомним, что Дзюба в составе сборной России забил девять голов в восьми матчах квалификации на Евро-2020 и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

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