Сергей Кирьяков: Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что форварду национальной команды Артему Дзюбе стоит попробовать себя в европейском клубе.

Загрузка...

- Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу. У каждого, конечно, по-разному текут биологические часы. Были примеры, когда футболисты в еще более зрелом возрасте уезжали в другие чемпионаты на повышение и проводили там минимум по три хороших сезона. Все зависит от решения Артема. Я бы на его месте уехал, если бы такое предложение поступило бы. Я бы посоветовал бы ему переехать. Это совсем другой вызов, - цитирует Кирьякова «РИА Новости».

Напомним, что Дзюба в составе сборной России забил девять голов в восьми матчах квалификации на Евро-2020 и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.