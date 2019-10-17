«Ахмат» дома переиграл «Локомотив» в молодежном первенстве Футболисты «Ахмата» одержали победу над «Локомотивом» в домашнем матче молодежного первенства со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 10-й минуте забил полузащитник грозненской команды Илья Мосейчук.

После этой победы «Ахмат» набрал 19 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице молодежного первенства. «Локомотив», имея в активе 24 очка, занимает второе место.

Добавим, что матч основных команд состоится завтра в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.