Доменико Тедеско: Мне нравится Coldplay, но перед «Рубином» нет времени слушать музыку «Спартак» сыграет с «Рубином» в 13-м туре премьер-лиги.

Загрузка... Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 13-го тура с «Рубином» рассказал о своих музыкальных предпочтениях. «Мне нравится разная музыка, например итальянская, – сказал немец на пресс-конференции. – Нравится группа Coldplay. Но не думаю, что перед игрой у меня будет время послушать музыку. Посмотрим». Напомним, Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник. Отметим, что тренер «Рубина» Роман Шаронов является поклонником рок-групп, в частности Metallica. Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 16:30 (мск).