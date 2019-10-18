Томас Цорн: Тедеско попросил сделать ему офис с видом на поле «Открытие Арены» - Советский спорт
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18 октября 2019 14:38ФутболЛипкин Антон

Томас Цорн: Тедеско попросил сделать ему офис с видом на поле «Открытие Арены»

Немец был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн перед матчем 13-го тура премьер-лиги с «Рубином» подтвердил, что при новом главном тренере Доменико Тедеско тренировки команды будут проходить на базе в Тушино.

«Главный тренер попросил проводить весь тренировочный процесс в Тушино, – сказал Цорн на пресс-конференции. – Это связано с психоэмоциональными моментами: здесь светлые помещения, все централизованно. Мы здесь играем – это наш дом.

По просьбе тренера мы сделали ему офис с видом на поле. Это мотивирует и его тоже, и команду – каждый день видеть домашнюю арену. В Тушино есть все, что необходимо команде для тренировочного процесса. Проблем не вижу – мы с радостью это исполнили для тренера».

Напомним, Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в понедельник.

Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене». Начало – 16:30 (мск).

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