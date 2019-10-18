Ташаев не сыграет со «Спартаком» Полузащитник «Рубина» принадлежит «Спартаку».

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Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев не сможет сыграть со «Спартаком» в 13-м туре премьер-лиги.

25-летний полузащитник принадлежит «Спартаку», но перед закрытием летнего трансферного окна перешел на правах аренды в «Рубин».

«Нет, он не сможет сыграть», – сказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Ташаев перешел в «Спартак» летом 2018 года. За год он провел за команду 28 матчей и отметился в них двумя результативными передачами. В составе «Рубина» игрок выходил на поле в пяти матчах – во всех в стартовом составе.

Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 19 октября на «Открытие Арене». Начало – 16:30 (мск).