«Тамбов» обыграл «Урал» в матче молодежного первенства

В составе хозяев поля голами отметились Денис Леньо (32-я минута, пен.) и Дмитрий Меренчуков (90+7, пен.), у екатеринбургской команды отличился Дмитрий Маковский (88).
Отметим, что в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Урала» Глеб Гейкин.
После этой игры «Тамбов» набрал 24 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице молодежного первенства. «Урал», имея в активе 18 очков, расположился на десятом месте.
Добавим, что встреча основных команд пройдет в субботу в Саранске.
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