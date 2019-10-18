«Тамбов» обыграл «Урал» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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18 октября 2019 16:30Футбол

«Тамбов» обыграл «Урал» в матче молодежного первенства

Футболисты «Тамбова» переиграли «Урал» в домашнем матче 13-го тура молодежного первенства России со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голами отметились Денис Леньо (32-я минута, пен.) и Дмитрий Меренчуков (90+7, пен.), у екатеринбургской команды отличился Дмитрий Маковский (88).

Отметим, что в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Урала» Глеб Гейкин.

После этой игры «Тамбов» набрал 24 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице молодежного первенства. «Урал», имея в активе 18 очков, расположился на десятом месте.

Добавим, что встреча основных команд пройдет в субботу в Саранске.

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