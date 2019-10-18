Сергей Галицкий: Школа «Краснодара» через три года сможет существовать без моего участия Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что через три года детская футбольная школа клуба сможет существовать самостоятельно.

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– Все, что происходит, должно дальше иметь возможность развиваться, поэтому в течение трех лет мы формируем фундамент в школе, для того, чтобы это могло существовать без меня.

Вовлечено большое количество, около 12 тысяч мальчишек, которые постоянно в нашей школе. Нужен фундамент, чтобы дальше двигаться, независимо от того, что в жизни моей произойдет.

В течение трех лет мы начали этот процесс, (создаем) и финансовую базу, и школа через три года сможет существовать без моего участия, – цитирует Галицкого «РИА Новости».

Напомним, что «Краснодар» был основан в феврале 2008 годо, в это же время была создана клубная детская спортивная школа.