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На 33-й минуте встречи черногорский форвард покинул поле на носилках, а вместо него в игру вошел полузащитник Даниил Куликов.

По информации Sport24.ru, у Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

Как отмечает издание, завтра форвард должен будет пройти медицинское обследование, после которого будет окончательно понятен характер травмы.

Добавим, что «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» благодаря голам Коломейцева и Жоау Мариу.