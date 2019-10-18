На 33-й минуте встречи черногорский форвард покинул поле на носилках, а вместо него в игру вошел полузащитник Даниил Куликов.
По информации Sport24.ru, у Джорджевича подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
Как отмечает издание, завтра форвард должен будет пройти медицинское обследование, после которого будет окончательно понятен характер травмы.
Добавим, что «Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» благодаря голам Коломейцева и Жоау Мариу.
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Второй круг ада Никиты Гусева. Что не так с «Нью-Джерси» «Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести матчах и по-прежнему единственный в лиге без побед. 15.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий «Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев У Ковальчука сломались три клюшки за период. Итог: ноль голов с «Каролиной» «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах дня. 16.10.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев