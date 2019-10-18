Юрий Семин: Что с Джорджевичем? Перелома нет, но травма существенная

– Матч был не такой простой, как могло показаться. Забили первый гол, появилась уверенность. Дальше контролировали ход матча, за исключением отрезка во втором тайме, когда «Ахмат» оказывал серьезное давление. Но в конце провели хорошую контратаку.

Что с Джорджевичем? Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация, – приводит слова специалиста пресс-служба московского клуба.

После этой победы «Локомотив», одержавший пятую победу подряд, набрал 29 очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ.

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 27 октября дома сыграет против «Спартака».