Юрий Семин: Что с Джорджевичем? Перелома нет, но травма существенная - Советский спорт
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18 октября 2019 22:11Футбол

Юрий Семин: Что с Джорджевичем? Перелома нет, но травма существенная

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу железнодорожников в выездном матче 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

– Матч был не такой простой, как могло показаться. Забили первый гол, появилась уверенность. Дальше контролировали ход матча, за исключением отрезка во втором тайме, когда «Ахмат» оказывал серьезное давление. Но в конце провели хорошую контратаку.

Что с Джорджевичем? Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация, – приводит слова специалиста пресс-служба московского клуба.

После этой победы «Локомотив», одержавший пятую победу подряд, набрал 29 очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы РПЛ.

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 27 октября дома сыграет против «Спартака».

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