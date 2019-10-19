«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» в матче молодежного первенства

Встреча в Туле завершилась со счетом 1:1. В составе тульской команды голом отметился Тамерлан Мусаев (80). У сочинского клуба отличился Павел Коркин (57, пен.).
Добавим, что встреча основных команд «Арсенала» и «Сочи» состоится в воскресенье.
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