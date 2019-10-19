«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» в матче молодежного первенства Футболисты «Арсенала» сыграли вничью с «Сочи» в матче 13-го тура молодежного первенства России.

Загрузка... Встреча в Туле завершилась со счетом 1:1. В составе тульской команды голом отметился Тамерлан Мусаев (80). У сочинского клуба отличился Павел Коркин (57, пен.). Добавим, что встреча основных команд «Арсенала» и «Сочи» состоится в воскресенье.