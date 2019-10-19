Президент Ла Лиги: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» своими расходами подрывают трансферный рынок

- Я считаю, что обе эти команды должны быть наказаны по всей строгости и лишены права участия в турнирах УЕФА - исключены из еврокубков. Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей. Почему «Милан» получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет? - сказал Тебас в интервью «Известиям».
Напомним, что ранее УЕФА проводила расследование в отношении трансферных компаний «ПСЖ» и «Манчестер Сити», однако оба клуба были наказаны денежными штрафами.
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