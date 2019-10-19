Президент Ла Лиги: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» своими расходами подрывают трансферный рынок - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 октября 2019 14:50Футбол

Президент Ла Лиги: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» своими расходами подрывают трансферный рынок

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» должны быть наказаны за нарушение правил финансового фейр-плей.

- Я считаю, что обе эти команды должны быть наказаны по всей строгости и лишены права участия в турнирах УЕФА - исключены из еврокубков. Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фейр-плей. Почему «Милан» получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет? - сказал Тебас в интервью «Известиям».

Напомним, что ранее УЕФА проводила расследование в отношении трансферных компаний «ПСЖ» и «Манчестер Сити», однако оба клуба были наказаны денежными штрафами.

Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Кокляев провел тренировку со Шлеменко Дана Уайт: Бой Макгрегора и Эдгара не будет Боец MMA накануне боя проиграл 200 тысяч долларов в казино
Кучеров собрался восемь лет на печи лежать? «Тампа» в Бостоне по буллитам одолела финалистов Кубка Стэнли-2019 (4:3). Очередной великолепный матч выдал вратарь Андрей Василевский, а вот самый ценный игрок НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров снова сильно расстроил. 18.10.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) из России Артур Бетербиев и обладатель титула IBF украинец Александр Гвоздик в ночь с пятницы на субботу проведут объединительный бой. 18.10.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно Бетербиев нокаутировал Гвоздика и завоевал чемпионский пояс WBC (видео) Эдуард Трояновский: От боя Гвоздик – Бетербиев жду много крови
Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев
Остановит ли Дзюба Карпина и другие интриги 13-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 18.10.2019 13:00 Футбол Безъязычный Алексей
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 13-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 18.10.2019 07:00 Футбол
Тедеско попал в жернова и кипящие котлы «Спартака». Колонка Кушанашвили Пламенный обозреватель как всегда находит точные слова для всего, что происходит вокруг главного события текущей недели – презентации нового тренера в «Спартаке». 17.10.2019 17:30 Футбол Кушанашвили Отар
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Хартли опять сильнее тренеров сборной России. «Авангард» выиграл у СКА «Амур» победил «Локомотив» (2:1) и опустил «Магнитку» на последнее место на Востоке. «Авангард» в третий раз подряд разобрался со СКА (3:2), а «Витязь» стал жертвой клюшки уфимца Никиты Сошникова (1:2). 15.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
15:31 Теннис Кафельников сообщил о смерти Александра Волкова
15:26 Хоккей Александер Керфут: Не думаю, что кто-то в одиночку способен заменить Тавареса
15:22 Футбол Виталий Мутко: Фанатею за Дзюбу, хочу, чтобы он побил результат Кержакова
15:16 Хоккей Антон Худобин: Первые два периода мы играли хорошо, однако потом что-то пошло не так
15:15 Бокс Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно
15:04 Хоккей Дэвид Куинн: Игра в неравных составах стала одной из причин поражения «Вашингтону»
15:04 Теннис Бенчич стала последней участницей итогового турнира WTA
14:56 Футбол Василий Кикнадзе: Результат матча с «Ювентусом» для меня не так важен
14:51 Теннис Бенчич победила Младенович и стала первой финалисткой «Кубка Кремля»
14:50 Футбол Президент Ла Лиги: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» своими расходами подрывают трансферный рынок
14:36 Футбол Роналду заработал в Instagram больше, чем по контракту с «Ювентусом»
14:32 Биатлон Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира
14:13 Футбол Хузин подал в отставку после поражения «Луча» от «Енисея»
14:12 Футбол «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» в матче молодежного первенства
14:04 Хоккей Сергей Светлов: Самым важным стало наше большинство
14:00 Хоккей Андрей Разин: Игра сложилась тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже
13:56 Хоккей Владимир Крикунов: В конце только защищались, видимо, сказалась дорога
13:51 Баскетбол Жоан Пласа: «Зенит» полностью заслужил победу над одной из сильнейших команд Европы
13:44 Фигурное катание Алексей Мишин – о выступлении Туктамышевой: Ну, не сложилось, она была готова гораздо лучше
13:40 Фигурное катание Александра Степанова: Отрыв очень большой – мы собой недовольны
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика