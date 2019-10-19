Виталий Мутко: Фанатею за Дзюбу, хочу, чтобы он побил результат Кержакова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 октября 2019 15:22ФутболЛипкин Антон

Виталий Мутко: Фанатею за Дзюбу, хочу, чтобы он побил результат Кержакова

У Дзюбы 24 гола за сборную России, у Кержакова – 30.

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о результативности форварда Артема Дзюбы в сборной России.

«Уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром, – приводит «Р-Спорт» слова Мутко. – Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат (Александра) Кержакова. Хотя и Сашу тоже очень люблю, но побыл (бомбардиром) – отдай другому».

Напомним, у Дзюбы 24 гола за сборную России. По этому показателю он занимает третье место в истории после Александра Кержакова (30 голов) и Владимира Бесчастных (26).

В нынешнем отборочном турнире Евро-2020 Дзюба забил девять голов в восьми матчах.

В следующую международную паузу Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге (16 ноября) и с Сан-Марино в Серравалле (19 ноября).

Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Мишин – о выступлении Туктамышевой: Ну, не сложилось, она была готова гораздо лучше Александра Степанова: Отрыв очень большой – мы собой недовольны Дмитрий Алиев: Радует проделанная работа, наверное, сказывается подготовка
Евгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду Обозреватель «Советского спорта» дал прогноз на ключевые матчи 13-го тура РПЛ. 18.10.2019 10:00 Футбол
У Ковальчука сломались три клюшки за период. Итог: ноль голов с «Каролиной» «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах дня. 16.10.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем Хачанов проиграл Сеппи и не смог выйти в полуфинал «Кубка Кремля» Маннарино победил Лайовича и вышел в полуфинал «Кубка Кремля»
Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) из России Артур Бетербиев и обладатель титула IBF украинец Александр Гвоздик в ночь с пятницы на субботу проведут объединительный бой. 18.10.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
15:31 Теннис Кафельников сообщил о смерти Александра Волкова
15:26 Хоккей Александер Керфут: Не думаю, что кто-то в одиночку способен заменить Тавареса
15:22 Футбол Виталий Мутко: Фанатею за Дзюбу, хочу, чтобы он побил результат Кержакова
15:16 Хоккей Антон Худобин: Первые два периода мы играли хорошо, однако потом что-то пошло не так
15:15 Бокс Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно
15:04 Хоккей Дэвид Куинн: Игра в неравных составах стала одной из причин поражения «Вашингтону»
15:04 Теннис Бенчич стала последней участницей итогового турнира WTA
14:56 Футбол Василий Кикнадзе: Результат матча с «Ювентусом» для меня не так важен
14:51 Теннис Бенчич победила Младенович и стала первой финалисткой «Кубка Кремля»
14:50 Футбол Президент Ла Лиги: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» своими расходами подрывают трансферный рынок
14:36 Футбол Роналду заработал в Instagram больше, чем по контракту с «Ювентусом»
14:32 Биатлон Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира
14:13 Футбол Хузин подал в отставку после поражения «Луча» от «Енисея»
14:12 Футбол «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» в матче молодежного первенства
14:04 Хоккей Сергей Светлов: Самым важным стало наше большинство
14:00 Хоккей Андрей Разин: Игра сложилась тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже
13:56 Хоккей Владимир Крикунов: В конце только защищались, видимо, сказалась дорога
13:51 Баскетбол Жоан Пласа: «Зенит» полностью заслужил победу над одной из сильнейших команд Европы
13:44 Фигурное катание Алексей Мишин – о выступлении Туктамышевой: Ну, не сложилось, она была готова гораздо лучше
13:40 Фигурное катание Александра Степанова: Отрыв очень большой – мы собой недовольны
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика