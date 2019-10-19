Виталий Мутко: Фанатею за Дзюбу, хочу, чтобы он побил результат Кержакова У Дзюбы 24 гола за сборную России, у Кержакова – 30.

Загрузка...

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о результативности форварда Артема Дзюбы в сборной России.

«Уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром, – приводит «Р-Спорт» слова Мутко. – Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат (Александра) Кержакова. Хотя и Сашу тоже очень люблю, но побыл (бомбардиром) – отдай другому».

Напомним, у Дзюбы 24 гола за сборную России. По этому показателю он занимает третье место в истории после Александра Кержакова (30 голов) и Владимира Бесчастных (26).

В нынешнем отборочном турнире Евро-2020 Дзюба забил девять голов в восьми матчах.

В следующую международную паузу Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге (16 ноября) и с Сан-Марино в Серравалле (19 ноября).