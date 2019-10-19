Гендиректор «Тамбова» считает, что команде нужны перемены - Советский спорт
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19 октября 2019 17:10Футбол

Гендиректор «Тамбова» считает, что команде нужны перемены

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала возможную отставку главного тренера клуба Александра Григоряна.

- Принимает ли руководство «Тамбова» отставку Григоряна? Я пока не могу комментировать - к сожалению, сегодня не в Саранске по личным причинам. Поэтому услышала (заявление Григоряна) тоже только в эфире.

Думаю, нужно что-то делать, потому что результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены, - цитирует Коновалову ТАСС.

Напомним, что сразу по окончании матча с «Уралом» (1:2) Григорян заявил, что команде нужен более удачливый наставник.

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