Гендиректор «Тамбова» считает, что команде нужны перемены Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич получил повреждение связок колена.

«Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич, получивший травму в матче 13-го тура чемпионата России с «Ахматом», сегодня прошел МРТ правого коленного сустава.

По результатам обследования было диагностировано повреждение связок колена. В ближайшее время Лука отправится в одну из европейских клиник, где будет определена тактика лечения», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Отмечается, что полузащитник команды Гжегож Крыховяк, пропустивший матч с «Ахматом» из-за острой кишечной инфекции, сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Также к занятиям в общей группе присоединился Рифат Жемалетдинов.