Защитник «Рубина» Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких Футболист молодежного состава «Рубина» Вячеслав Фомин, получивший тяжелую травму во время матча, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Вячеслава сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное. Состояние пока расценивается, как тяжелое, но стабильное», - передает слова врача молодежной команды Ильшата Хабирова пресс-служба «Рубина».

Напомним, что 17-летний защитник был госпитализирован 18 октября после столкновения с соперником в матче13-го тура молодежного первенства со «Спартаком».