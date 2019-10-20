Защитник «Рубина» Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких

«Вячеслава сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное. Состояние пока расценивается, как тяжелое, но стабильное», - передает слова врача молодежной команды Ильшата Хабирова пресс-служба «Рубина».
Напомним, что 17-летний защитник был госпитализирован 18 октября после столкновения с соперником в матче13-го тура молодежного первенства со «Спартаком».
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